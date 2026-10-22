[VIDEO] ¿Estaba offside? El polémico gol de México a La Roja en el Mundial Femenino Sub 17

La caída de La Roja por 1-3 ante México en el Mundial Femenino Sub 17 en Marruecos tuvo una polémica anotación, el segundo gol de la aztecas y que significó el inicio de la remontada ante Chile, por un fuera de juego que revisado de forma irregular en el VAR.

En el inicio de la jugada, Bianka Arrendondo recibió un gran pase desde mitad de cancha, pero parecía que estaba fuera de lugar. Avanzó hasta el área y asistió a Citlalli Reyes, quien remató de primera para el gol.

Tras los reclamos de las chilenas, la jugada se revisó en el VAR por un posible offside, pero ocurrió algo particular: En la pantalla no mostraron las líneas del fuera de juego y la jueza central del compromiso decidió validar la anotación.

Revisa el polémico gol de México a La Roja: