Marcelo Salas se abrió a vender Deportes Temuco tras quedarse sin opciones de ascender

Un amargo cierre de temporada selló Deportes Temuco luego de caer por 2-1 como local en el Estadio "Germán Becker" ante San Marcos de Arica, resultado que sepultó cualquier opción de meterse en la liguilla por el ascenso, obligando al "Pije" a disputar un año más en la Primera B.

Consumada la decepción deportiva, el propietario y presidente de la institución desde 2013, Marcelo Salas, sorprendió al abordar su futuro dirigencial y no descartó una eventual venta de la institución sureña si llega una propuesta seria.

"Yo no pretendo quedarme todo el tiempo acá. Al contrario, también tengo muchas cosas por hacer en mi vida personal. Me estoy dando cuenta de que llevamos ya 18 años en esta rueda de fin de semana, viajes, partidos y conformación de planteles", comentó.

En esa misma línea, el "Matador" fijó su postura frente a las opciones de traspasar el control del club: "El club siempre tiene interesados, pero no hay ninguna propuesta concreta y tampoco lo vamos a dejar botado. Yo puedo salir mañana, no tengo problema, tampoco quiero estar apernado en el club. Depende de las ofertas que lleguen; no tengo un número exacto, hay que analizarlo".

Al momento de evaluar las razones del irregular 2026, el otrora seleccionado nacional asumió su cuota de culpa en la conformación del equipo técnico y deportivo: "El plantel estaba armado desde un inicio con el técnico que era Arturo (Sanhueza). Como los resultados no fueron positivos, la autocrítica es que elegimos mal".

Pese a ello, Salas contrastó la apuesta con lo ocurrido en Quillota: "Así como 'Chupete' (Humberto Suazo) tampoco tenía tanta experiencia y hoy está peleando el torneo con San Luis, en el fútbol uno nunca sabe".

De cara a la próxima campaña, el mandamás del cuadro de La Araucanía adelantó una reestructuración interna: "Cuando termine el campeonato haremos el análisis completo con el gerente que llegue. Se tendrá que definir un técnico primero, hoy no estamos priorizando a nadie. Va a llegar un gerente deportivo antes de fin de año para armar el plantel 2027", concluyó.