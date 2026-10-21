Cruzados anunció al nuevo gerente deportivo de Universidad Católica

Cruzados informó este miércoles que el directorio llegó a un acuerdo con el español Francisco Pérez Lázaro, de 39 años, para que asuma como nuevo gerente deportivo de Universidad Católica.

Lázaro posee licencia UEFA Pro, posee un doctorado en Ciencias del Deporte de la Universidad de Alcalá, y formó entrenadores por casi una década en la Real Federación de Fútbol de Madrid.

También trabajó en Al-Sadd Sports de Catar, en Delhi Dynamos de India, en Deportivo Alavés en su país, y en Chivas de Guadalajara, en México.

Actualmente, realiza funciones de coordinación técnica y scouting para la Federación de Fútbol de Serbia, en donde terminará su vínculo después de la fecha FIFA de noviembre para asumir su cargo en la UC.

"Estoy muy contento e ilusionado con esta oportunidad de asumir como gerente deportivo de Universidad Católica. Conozco la historia del club y la relevancia que tiene a nivel continental. Confío en poder volcar aquí las experiencias que he recogido en clubes, academias y selecciones de Europa, Asia y América, y aportar a uno de los clubes más importantes de Chile y Sudamérica en los objetivos que la UC se trace en el plano nacional e internacional", señaló Pérez Lázaro.

Por su parte, Matías Claro, presidente de Cruzados, señaló que "buscamos a un profesional con experiencia directiva en un club de alta exigencia, con trayectoria en la formación de jugadores y con la capacidad de ordenar y conectar el trabajo de todas las áreas del fútbol".

"Francisco reúne ese perfil y además conoce y valora la tradición de la Católica de formar a su propia gente. Llega para dar continuidad y proyección a lo que el club ha construido, con un objetivo claro: competir mejor y lograr que cada vez más jugadores formados en San Carlos de Apoquindo lleguen preparados al primer equipo", añadió Claro.

De esta forma, Pérez Lázara será el sucesor de José María "Tati" Buljubasich, quien estuvo 16 años como gerente deportivo, hasta su salida en agosto pasado.