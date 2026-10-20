"Las reglas deben ser respetadas": UC pide reconsiderar la reprogramación ante Audax

Universidad Católica anunció la presentación de un reclamo formal frente a la ANFP por la fecha de reprogramación de su duelo suspendido ante Audax Italiano por la Liga de Primera, cuya nueva agenda dejó al equipo con una apretada agenda de partidos.

debido a los aluviones que afectaron a Las Condes hace un par de semanas, el choque con los floridanos debió moverse del sábado 10 hasta el miércoles 28 de octubre (20:30 horas): Tres días después de la visita "cruzada" a Unión La Calera (domingo 25, 15:00) y a cuatro días del clásico con Universidad de Chile el domingo 1 de noviembre (17:15).

Aunque reiteró "su plena disposición a disputar el encuentro", la UC solicitó a la ANFP "reconsiderar la programación anunciada y adoptar una resolución fundada que garantice el cumplimiento de la normativa vigente", incluso proponiendo fechas alternativas.

El conjunto precordillerano argumentó su reclamo bajo el artículo 28 del Reglamento de la Ley N.º 19.327, que establece un plazo mínimo de 10 días hábiles para solicitar autorización a las autoridades para un espectáculo deportivo profesional: El partido se suspendió el viernes 9 de octubre y se reagendó el lunes 19.

"Si bien la normativa contempla excepciones fundadas, Cruzados no ha recibido antecedentes formales que acrediten su autorización. Asimismo, existen cuestionamientos respecto del cumplimiento de los plazos establecidos por la propia ANFP para reprogramar encuentros suspendido", esgrimieron.

"Las reglas que se exige cumplir a los clubes deben ser respetadas también por quienes organizan la competencia. Su aplicación consistente es fundamental para garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones entre los participantes", reclamó Católica, que no juega hace casi un mes.

El último duelo de la UC fue en Copa Chile ante Unión La Calera el 26 de septiembre, quedando eliminada por penales como local en el Claro Arena.