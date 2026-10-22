Iki, Naira o Asuka: abren votación para bautizar a mascota de los Sudamericanos de Playa de Iquique

La organización de los VI Juegos Sudamericanos de Playa Iquique 2027 lanzó una votación ciudadana para que la comunidad elija el nombre oficial de su mascota: una loba marina que representará la identidad costera y deportiva de la Región de Tarapacá.

El certamen, que se disputará entre el 11 y el 21 de marzo de 2027, congregará a cerca de mil atletas de 15 países en 14 disciplinas de arena y agua, tales como surf, vóleibol playa, fútbol playa y remo costero.

Las tres opciones en competencia

La ciudadanía podrá optar entre tres alternativas con fuerte arraigo local y de pueblos originarios:

IKI: Diminutivo directo y amigable de Iquique, de fácil pronunciación internacional.

NAIRA: De origen aimara. Significa "ojos" y evoca a "la que va adelante" o actúa como guía.

ASUKA: Término quechua que se traduce literalmente como "lobo marino", rindiendo tributo directo al patrimonio ancestral de la zona.

¿Cómo votar?

El sufragio es completamente digital y estará habilitado desde este miércoles 21 de octubre hasta el viernes 6 de noviembre.