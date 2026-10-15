Alexander Zverev sigue en racha y se instaló en las semifinales en Shanghái

El alemán Alexander Zverev, confirmado ya como número 1 del tenis mundial en 2026, se impuso este jueves por un doble 6-4 al australiano Alex de Miñaur (9°) para conseguir un billete para las semifinales del Másters 1.000 de Shanghái, donde se medirá al español Alejandro Davidovich.

El germano fue quien dio el primer zarpazo para llevarse un primer set en el que logró más golpes ganadores y mostrar una mayor efectividad en el servicio al son del público de la pista central de Qizhong.

El teutón no dio las muestras visibles de dolor en el tobillo que sí había dado en los anteriores partidos, y acabó llevándose la victoria pasada una hora y 17 minutos, en parte porque De Miñaur no supo hacer buenas las dos bolas de quiebre seguidas de las que dispuso en el sexto juego.

En su intento por llegar a la final Zverev se verá las caras ante Alejandro Davidovich, a quien ha enfrentado en siete ocasiones con ventaja de 6-1.