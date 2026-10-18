Davidovich remontó con épica ante Jódar y conquistó su primer Masters 1.000 en Shanghái

Alejandro Davidovich Fokina, número 26 del ranking mundial, logró este domingo el primer título Másters 1.000 de su carrera al imponerse en Shanghái a su compatriota Rafael Jódar (13°) con una gran remontada.

Davidovich cayó feo en el primer set, pero se repuso para acabar con el trofeo gracias a un marcador de 1-6, 7-6 (5) y 6-4, en dos horas y 27 minutos.

Además de ser una final con ambos contendientes optando a su primer Masters, Davidovich además obtuvo el honor de ser el primer español que grita campeón en Shanghái.

Jódar tuvo un inicio arrollador. Con un ritmo asfixiante y un quiebre tempranero, tomó ventaja de 3-0 en solo 12 minutos y cerró el primer parcial con un contundente 1-6.

Sin embargo, Davidovich sacó a relucir su versión más luchadora en un segundo set marcado por la paridad: salvó cinco puntos de quiebre y llevó el desenlace a un tie-break en el que supo mantener la calma para empatar la contienda.

En la manga decisiva, el Davidovich golpeó de entrada y tras una reacción de Jódar asestó la rotura definitiva en el quinto juego. Jódar, condicionado además por problemas en el tobillo tras un mal apoyo en el tramo final, no pudo contrarrestar el empuje del andaluz, que cerró el duelo por 6-4.

De esta manera, Davidovich dejó atrás la final perdida en Mónaco 2022 y puso el broche de oro a una semana brillante, en la que también superó en semifinales al número uno del mundo, Alexander Zverev. Además, tendrá su mejor ubicación histórica en el ranking: 13°,