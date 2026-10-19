Svitolina anunció sorpresivo fin de su matrimonio con Monfils

Elina Svitolina, tenista ucraniana y actual número seis del ranking WTA, anunció el término de su matrimonio con el francés Gael Monfils, después de casi nueve años de relación y cinco de casados, mediante un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales.

La deportista explicó que la guerra entre Ucrania y Rusia ha tenido profundas consecuencias en su estado emocional y reconoció que necesita iniciar un proceso personal para recuperar su bienestar.

"Esta es la cosa más difícil que he tenido que compartir jamás. Todos saben cuánto significa Ucrania para mí. Lo que rara vez he mencionado es lo que la guerra me ha hecho por dentro. El año pasado, les dije que necesitaba alejarme de la cancha porque no estaba en el estado emocional adecuado", expresó Svitolina.

La ucraniana también recordó el apoyo que recibió de Monfils durante este período y confesó las dificultades que atravesó mientras intentaba compatibilizar su vida familiar y profesional.

"Lo que no vieron fueron las noches sin dormir, las dudas y la sensación de perderme lentamente a mí misma. Gael lo vio todo. Nunca soltó mi mano. Luchamos juntos a través de esto durante mucho tiempo, con todo lo que teníamos", señaló.

"Con el tiempo, llegué a entender que necesito encontrar mi camino de regreso a mí misma y que no puedo hacerlo dentro de nuestro matrimonio", añadió la deportista.

Svitolina y Monfils comenzaron su relación a finales de 2017, contrajeron matrimonio en julio de 2021 y tienen una hija, Skai, nacida en octubre de 2022. El francés, ganador de 13 títulos ATP, había anunciado su retiro del tenis profesional para la temporada 2026.

Pese a la separación, la tenista aseguró que ambos mantendrán su compromiso con la crianza de su hija y destacó el cariño que todavía existe entre ellos.

"Juntos, construimos una vida hermosa, y nos fue dado el regalo más preciado de todos, nuestra hija, Skai. Ella siempre será lo primero y, aunque nuestro matrimonio está terminando, nuestra familia no", manifestó.

Finalmente, Svitolina descartó que existan culpables por el término de la relación y solicitó respeto para ambos durante este proceso.

"Solo hay dos personas que se amaron profundamente y una historia que está cambiando de forma. Les pedimos su amabilidad y el espacio que necesitamos para sanar. Gracias por su amor", concluyó.