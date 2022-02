Un motorhome y un bus de pasajeros: Aduanas realiza nueva subasta virtual

El Servicio Nacional de Aduanas realizará una nueva subasta electrónica entre el 23 y 25 de febrero, la que incluirá más de 150 lotes de diversos tipos con mercancía bajo custodia de las aduanas de Arica e Iquique.

Dentro de lo más llamativo, está el lote 99 con un bus de pasajeros de 33 asientos marca Geobus año 2019 con el valor mínimo de puja más alto: $ 3.560.000. A esto se suma un motorhome Nissan Atlas 150 de 1994, en el lote 100, que comienza en $992.000.

Pero el grueso de mercancías son vehículos de diversos años, marcas, tipos y estado. En los lotes 39, 40 y 4 hay dos camionetas Kia y una Sanyong desde $203.000 a $281.000. Mientras que en el lote 42 figura un camión Toyota 2007, con un monto mínimo de $795.000.

Quienes deseen participar deben inscribirse con clave única en el sitio subastaaduanera.cl y seguir todos los pasos. Dentro de lo principal está pagar la garantía del 20% del valor mínimo del o los lotes escogidos, pago que se hace de manera online a través del mismo sistema y para lo cual hay plazo hasta las 08:00 horas del lunes 21 de febrero. Sólo quienes abonan esta garantía podrán pujar entre el 23 y el 25 de febrero.

El director Nacional (subrogante) de Aduanas, Gustavo Poblete, indicó que "reiteramos el llamado a las personas interesadas en inscribirse y, en caso de interesarse por algún producto, depositar la garantía que los habilitará para participar en la subasta antes del lunes a las 8:00 AM. Es muy importante cumplir con este requisito a la brevedad porque quienes no estén registrados y hayan transferido esos dineros no podrán pujar por lo lotes durante la subasta".

El proyecto de Subasta Electrónica de Aduanas se implementó a fines del 2020, en plena pandemia, y tuvo, entre otros objetivos, maximizar la gestión de las mercancías, aumentar la cantidad de personas que puedan participar en los diversos remates online y lograr una mayor recaudación.

En el 2021 el Servicio ejecutó 4 subastas electrónicas, en las que puso a disposición cientos de lotes con especial énfasis en materiales de construcción y maquinaria, todo con la finalidad de contribuir en el proceso de reactivación. Esos remates lograron una recaudación de $1.447.962.599.