El dólar registró una nueva alza histórica al inicio de esta jornada con un valor de 875 pesos, pero tras acciones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) tuvo una considerable baja.

Si bien el precio del dólar se avaluó en 875 pesos a primera hora de este lunes, luego retrocedió a los 861 pesos, esto luego que la Fed anunciara que adquirirá un monto ilimitado de bonos del Tesoro y títulos respaldados por hipotecas para sustentar los mercados financieros en respuesta a la crisis por el coronavirus.

La noticia del banco central estadounidense indicó que comprará activos "en los montos necesarios para mantener un funcionamiento normal de los mercados y una ejecución efectiva de la política monetaria".

Debido a esto, la Bolsa de Comercio de Santiago abrió al alza con un 1 por ciento, mientras que el precio de dólar cerró con un valor de 2,09 la libra, un valor preocupante según los expertos por bordear la línea de los dos dólares.

Precio del cobre BML, 23 de marzo:

US$ 2,094 la libra (US$ 4.617,50 la tonelada)

Variación diaria: -4,89%

Promedio 2020: US$ 2,597 la libra