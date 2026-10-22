"El gobierno hace todo lo fiscalmente posible": El debate de economistas tras nueva alza de combustibles

Tras la nueva alza en los precios de los combustibles, economistas analizaron en El Primer Café las medidas que ha tomado el Ejecutivo para combatir la crisis mundial por el precio del petróleo.

Para el economista Eduardo Guerrero, director en Ideas Republicanas, el centro de estudios del Partido Republicano, "desde mi perspectiva el gobierno hace todo lo que fiscalmente es posible atendido el shock del petróleo. Yo creo que hay que comunicar, y la gente sabe, que esto se produce por las guerras en Medio Oriente, Rusia, la destrucción de refinerías a nivel mundial".

"La verdad es que cada vez que las economías no han sincerado precios y tienen subsidios y cosas que distorsionan, finalmente los agentes económicos terminan tomando malas decisiones y los gobiernos se sobreendeudan", aseguró.

Desde Libertad y Desarrollo, Cecilia Cifuentes, destacó que "venía un análisis en el World Economic Outlook respecto a cómo tenían que enfrentar los países este shock petrolero y la verdad es que las recomendaciones coincidían bastante con lo que ha hecho el gobierno: no traspasar las alzas termina siendo un subsidio bien regresivo y parte bien importante del subsidio termina llegando a los sectores con ingresos altos".

"La recomendación es traspasar las alzas y enfrentar la situación de los sectores más vulnerables con subsidios focalizados (...) estar en la situación fiscal que estamos y subsidiar en forma generalizada los precios, no traspasar las alzas, sería pan para hoy y hambre para mañana, sería una política errada", añadió.

El economista Rodrigo Wagner, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, precisó que "hay una coyuntura bastante particular, el petróleo está alto, pero lo que está brutalmente alto en el mundo es el diésel. O sea, la distancia entre el petróleo crudo y el diésel es muy grande".

"Yo creo que en esta pasada las autoridades están más o menos entendiendo, y si tú estás traspasando más o menos de 90 pesos, pero es algo que debería ser 400 pesos de traspaso. Esto solo refleja que fue una pésima idea traspasar todo de un huaracazo, asustando (a la gente)", sentenció.

Finalmente, el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, dijo que "al principio se buscó no subsidiar nada, ahora se está subsidiando en parte. Se dijo que era imposible, ahora se dice que es posible, probablemente siempre fue posible y lo complejo acá era cuánto tú lo hacías, como hacías este aterrizaje más suave, que era una tarea sumamente difícil".

"Yo no dijo que esto sea fácil, pero la estrategia que se tuvo inicialmente, de traspasar todo a costo, no solo afectó a las personas, sino que a las empresas, a las cadenas logísticas, tuvo un impacto muy grande en la economía", puntualizó.