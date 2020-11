El cobre alcanzó su mayor valor en seis años

El precio del cobre anotó una importante alza este martes, llegando a su mayor precio en los últimos seis años.

El metal rojo marcó tres dólares con 31 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres durante esta jornada, cifra más alta desde enero de 2014.

De esta manera, la materia prima lleva un 18,6 por ciento de alza en lo que va del año.

Tras conocer estas cifras, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, declaró que "esta es una gran noticia para Chile, para la recaudación fiscal y para las inversiones de los proyectos de cobre".

Precio del cobre BML, 24 de noviembre:

US$ 3,312 la libra (US$ 7.302,00 la tonelada)

Variación diaria: 1,20%

Promedio 2020: US$ 2,728 la libra.