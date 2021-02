El cobre alcanzó su precio más alto en ocho años y nueve meses

El precio del cobre alcanzó su precio más alto en ocho años y nueve meses, llegando a los tres dólares con 81 centavos la libra esta jornada, según la Bolsa de Metales de Londres.

El valor del metal rojo tuvo una variación de un 1,77 por ciento. Este viernes se cotizó en 3,63 dólares, lo que constituye un alza en su valor, de acuerdo a las cifras entregadas por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Precio del cobre BML, 15 de febrero:

US$ 3,818 la libra (US$ 8.416,50 la tonelada)

Variación diaria: 1,77%

Promedio 2021: US$ 3,629 la libra