Precio del cobre sigue su alza y marcó mejor resultado en más de siete años

El precio del cobre sigue subiendo y durante este lunes marcó su mejor precio en siete años y ocho meses en la Bolsa de Metales de Londres.

En el cierre de esta jornada, el metal rojo aumentó un 2,85 por ciento su valor, llegando a un precio de 3,48 dólares la libra.

Precio del cobre BML, 30 de noviembre:

US$ 3,481 la libra (US$ 7.674,50 la tonelada)

Variación diaria: 2,85%

Promedio 2020: US$ 2,739 la libra.