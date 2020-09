Comercio de Chillán enfrenta sus peores Fiestas Patrias: Cuarentena y aumento de quiebras

Un panorama crítico vive el comercio de Chillán, tras la baja sostenida de sus actividades durante casi un año por causa de las movilizaciones sociales que se iniciaron en octubre y los efectos de la pandemia por el Covid-19.

Un escenario que parecía cambiar en agosto tras el aumento de la actividad comercial por el Día del Niño y la inyección de dinero circulante tras el retiro del 10% de las AFP por parte de los cotizantes de la región.

Sin embargo, aumentaron las cifras de Covid-19 y se instaló una segunda cuarentena. Con ello, la prohibición de abrir a los rubros no esenciales y se esfumó toda esperanza de reactivación para Fiestas Patrias.

Alejandro Lama, presidente de la Cámara de Comercio de Chillán, señaló que "hemos sufrido un golpe duro en la economía local y también en el empleo, tenemos muchos socios que están bajando sus cortinas y eso nos preocupa".

Agregó que "la ayuda estatal no ha dado el ancho, ya que el Fogape no ha llegado a todas las pymes, y a quienes sí, no les llegó en los tres meses que se anunció en un principio. Entonces estamos con problemas y ha costado tener los negocios funcionando".

Empresas a la quiebra

A nivel regional, un total de 23 empresas se han acogido al proceso de liquidación de activos entre marzo y julio, según informó la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Ello se traduce en un 21 por ciento más en comparación con el mismo período del año pasado, cuando fueron 19 las empresas que se declararon en quiebra.

El sector más golpeado es el de servicios, con nueve empresas que debieron cerrar en forma definitiva, mientras que el comercio registró tres casos y la construcción dos. En tanto, la mayor variación fue para la agricultura y la industria manufacturera, que pasaron de cero a tres y dos casos, respectivamente.

Creación de pymes

El seremi de Economía de Ñuble, Roger Cisterna, señaló que en agosto se registraron 299 empresas creadas en el portal "Tu Empresa en Un día", anotado un aumento de 10,2% en comparación con mismo mes de 2019.

Al respecto, agregó que "hemos visto bastante dinamismo en las últimas semanas y eso nos da una tremenda responsabilidad de seguir apoyando a las empresas que se están creando y valorar que en tiempos críticos, decidan hacerlo de manera regular y formal".