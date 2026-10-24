Comunistas piden que Kast patrocine proyecto para que las AFP devuelvan la plata perdida

Una ofensiva contra las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) encabezan senadores de diversas bancadas, quienes demandan una ley para obligar a devolver los ahorros perdidos en los fondos D y E, junto con exigir que los directores de las gestoras respondan con su propio patrimonio por eventuales malas prácticas de inversión.

La arremetida parlamentaria coincide con el avance del proceso sancionatorio abierto por la Superintendencia de Pensiones en contra de las siete administradoras del sistema, tras detectarse operaciones de riesgo en instrumentos derivados swaps atados a las tasas de interés de Estados Unidos.

Frente a este panorama, el senador comunista Daniel Núñez adelantó que la sesión extraordinaria que se realizará en el Congreso el próximo martes será un escenario clave para presionar a La Moneda y forzar un respaldo al proyecto de ley que promueve junto al diputado Luis Cuello, en el que se "establece la devolución de los fondos que perdieron las AFP, tanto del fondo E como del fondo D".

Una fuerte ofensiva parlamentaria encabezan senadores de distintas bancadas ante las mermas registradas por las AFP en los fondos más conservadores del sistema previsional. (FOTO: ATON)

"Nos parece que ésa es la manera más eficaz y rápida de que a los trabajadores se les devuelvan los dineros que las AFP en forma totalmente irresponsable y engañosa perdieron", puntualizó el legislador.

En esta línea, dijo esperar que "en la sesión especial del Senado, el martes ,de una vez por todas el Gobierno apoye este proyecto de ley. Si tiene patrocinio del Gobierno, es mucho más rápida su tramitación".

Responsabilidad de directores y fondos generacionales

Desde la bancada de Demócratas, el senador Matías Walker aseguró que "es muy relevante que la Superintendencia aplique las sanciones, que se aplique la Ley de Sociedades Anónimas en lo que corresponda si los directores tienen que responder con su patrimonio personal".

Asimismo, dio cuenta que "lo más importante es que haya una compensación efectiva para quienes fueron perjudicados, ya sea porque se están liquidando sus pensiones o porque ya se acogieron al mecanismo del retiro programado y han recibido o van a sufrir una baja en sus pensiones".

"Creo que es importante avanzar en los fondos generacionales para evitar la especulación, tal como lo establece la reforma de pensiones", enfatizó Walker.

Las eventuales sanciones oscilan desde censuras y multas de hasta 15.000 UF hasta la revocación del permiso de operación de las administradoras. (FOTO: ATON)

Sanciones de la Superintendencia y frente penal

El debate legislativo tiene como telón de fondo el procedimiento sancionatorio liderado por el fiscal de la Superintendencia de Pensiones, Mario Valderrama, cuyas resoluciones contemplan amonestaciones, multas de hasta 15 mil UF (casi 620 millones de pesos) o incluso la revocación definitiva del permiso para operar como administradora.

En paralelo a la vía parlamentaria, la controversia sumó un frente penal luego de que los parlamentarios socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri ingresaran una denuncia que fue remitida a la Fiscalía Regional Metropolitana Norte.

A la cita especial convocada en el Senado entre las 15.00 y las 17.00 horas deberán comparecer el ministro del Trabajo, Tomás Rau; el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez; el presidente del Consejo Consultivo Previsional, Pedro Pizarro; la titular de la CMF, Karen Tornel; y el presidente de la Asociación de AFP, León Fernández.