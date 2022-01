Tres días después de cuestionar la designación de su compañero de partido Esteban Valenzuela como ministro del próximo Gobierno, la diputada y senadora electa de la Federación Regionalista Verde Social (Frevs), Alejandra Sepúlveda, criticó ahora que el Presidente electo, Gabriel Boric, asegurara en televisión que su administración no tiene la intención de apoyar un nuevo retiro anticipado de los ahorros previsionales.

"Vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para que nunca más los trabajadores tengan que pagar con sus propios ahorros una crisis que es global. Por lo tanto, no está dentro de nuestro programa nuevos retiros y en esto tenemos plena coincidencia con el ministro (de Hacienda, Mario) Marcel", dijo el futuro Mandatario anoche en Tolerancia Cero (CNN Chile/Chilevisión).

"La pregunta es si las condiciones de la pandemia se complican, si tenemos condiciones parecidas a cuando tuvimos que realizar los retiros... Frente a esta situación no hay que adelantarse. Si es necesario, uno no puede descartar los retiros. No corresponde descartar los retiros. Si estuvieran las condiciones dadas y se planteara un nuevo retiro, yo por lo menos votaría a favor", respondió Sepúlveda, que en los últimos comicios ganó un escaño en el Senado tras promover los giros de ahorros.

"Creo que primero tenemos que conversar y para nosotros es muy importante el diálogo que podamos tener permanentemente con el Gobierno, fundamentalmente con los ministros sectoriales, como Desarrollo Social, Salud y Hacienda", sostuvo la legisladora.