Fondo E: Gobierno pide "no tomar decisiones apresuradas" y esperar a la Superintendencia

El Gobierno pidió a los pensionados esperar las eventuales sanciones que defina la Superintendencia contra las AFP tras la caída del fondo E, en vez de "tomar decisiones apresuradas" sobre sus dineros.

El ente regulador dio a conocer el martes el inicio de un procedimiento sancionatorio contra las siete administradoras de fondos luego que el E -supuestamente el más conservador y seguro- se desplomara poco más de un 10% entre enero y septiembre de este año, un déficit estimado de unos 7.700 millones de dólares.

En este contexto, ante la posibilidad de que los trabajadores decidieran cambiar de fondo, de administradora o escojan entre renta vitalicia o programada, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, señaló que "la prudencia es buena consejera en este caso".

"Como Gobierno estamos ocupados en esta materia y sabemos que los ahorros previsionales de los chilenos son muy importantes. (Sin embargo), pedimos no tomar decisiones apresuradas, en la medida que se puedan postergar por unos meses", dijo desde La Moneda.

"Necesitamos conocer (primero los resultados de) esta investigación (de la Superintendencia de Pensiones): si va a haber sanciones o si va a haber restitución patrimonial o no. Entonces, en la medida que uno pueda no tomar la decisión en estos meses actuales, la prudencia es buena consejera en este caso", sostuvo Rau.

Ahora, "si las personas no pueden esperar, que se informen bien. Existen distintos tipos de modos (para cobrar) de pensiones: retiro programado o renta vitalicia, y hay distintos efectos (en ellos) que tienen estas caídas en los fondos de pensiones: puede haber ajustes en los precios de las rentas vitalicias, puede haber un rebote técnico... a eso nos referimos con actuar con prudencia", explicó el titular del Trabajo.

Diputados opositores piden a Fiscalía que designe un fiscal exclusivo

En paralelo, diputados de la bancada independientes-PPD y del Partido Socialista ingresaron una solicitud al Ministerio Público esta mañana para que designe a un fiscal exclusivo que investigue posibles delitos cometidos por ejecutivos de las AFP.

"La denuncia (ingresada el 16 de octubre por eventual administración desleal) y la petición de este fiscal exclusivo son perfectamente compatibles con la comisión investigadora que también solicitamos en conjunto con otros parlamentarios, además de la propia investigación que lleva desde el martes la Superintendencia de Pensiones", dijo el parlamentario PPD Héctor Ulloa.

Sin embargo, "aquí es fundamental establecer la existencia de un delito. Para eso está la Fiscalía", subrayó.

Por su parte, ante la Contraloría, el senador Rojo Edwards (comité RN e independientes) solicitó un pronunciamiento sobre la legalidad de los actos administrativos.

"Este tipo de verdaderos descalabros tiene que tener responsables. Por eso recurrí a Contraloría para establecer si las autoridades cumplieron la ley y fiscalizaron los riesgos de los fondos D y E", dijo.

"Además, solicité un pronunciamiento sobre la legalidad de los actos administrativos que autorizaron y regularon la exposición de los fondos D y E a derivados vinculados a tasas de interés extranjeras. Alguien debe responder; una multa al Fisco no repone, además, el ahorro perdido (por los trabajadores)", sostuvo el parlamentario ultraderechista.