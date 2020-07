No habrá veto: Presidente Piñera promulgará este viernes retiro del 10 por ciento

La Moneda confirmó que este viernes el Presidente Sebastián Piñera promulgará la ley que permite el retiro excepcional del 10 por ciento de los fondos previsionales, luego de que hoy fuera despachada desde el Congreso.

"La decisión del Presidente de promulgar esta reforma constitucional obedece a su intención y voluntad -dada la difícil situación económica y social que viven muchas familias y compatriotas- de facilitar y agilizar el retiro de estos fondos de ahorros previsionales por parte de las personas habilitadas", informó esta tarde Presidencia.

Asimismo agregó que "el Gobierno de Chile reitera que está firmemente comprometido con avanzar en una profunda reforma previsional que permita cambiar el sistema, con el propósito de mejorar las pensiones de todos los ciudadanos".

La iniciativa fue despachada durante esta jornada con 116 votos a favor en la Cámara Baja, 32 de ellos correspondientes al oficialismo y aunque se evaluaba la posibilidad de presentar un veto o acudir al Tribunal Constitucional, los mismos senadores de Chile Vamos pidieron una rápida promulgación.

Presidencia confirma que mañana se promulgará reforma del retiro de fondos @Cooperativa pic.twitter.com/IRfZEKZwoz — Valentina Godoy (@valegodoyb) July 23, 2020

Desbordes: "El ideal es seguir trabajando con este comité político"

En Renovación Nacional, donde hubo 21 votos a favor en la Cámara Baja, el timonel Mario Desbordes -quien también aprobó- se enfrentó duramente a su correligionario, el senador Andrés Allamand, uno de los líderes de la disidencia en el partido.

Desbordes defendió su postura y, de paso, defendió al gabinete, asegurando que "culpar al comité político de lo que acaba de pasar (en la Cámara) es un error, error que cometió quizás el mismo Gobierno al inicio".

"Éste no era un proyecto de izquierda versus derecha. Pueden ver que en RN votaron a favor parlamentarios en uno o en otro comité que se acaba de conformar. 15 diputados UDI. Es una señal muy clara de que esto no es contra el Gobierno, no es contra el gabinete, no es contra los ministros. El ideal es seguir trabajando con este comité político", enfatizó.

El timonel RN remarcó que "aquí no hay falta de conducción como algunos han querido decir".