Retención del 10% para pensiones alimenticias ha reunido más de 217.000 millones de pesos

La ministra vocera de la Corte Suprema y coordinadora del funcionamiento de tribunales en pandemia, Gloria Ana Chevesich, hizo este viernes un nuevo balance del pago de las deudas de pensión de alimentos con el retiro del 10 por ciento de los ahorros previsionales, destacando que se han pagado más de 217.000 millones de pesos en fondos.

La autoridad explicó que en ambos retiros, los juzgados de Familia recibieron 655.594 solicitudes de retención de fondos -408.232 del primer giro y 247.362 del segundo- y de ellos se instruyeron 545.000 cautelas de dineros. Para determinar la deuda concreta, los tribunales ordenaron 303.000 liquidaciones.

Hasta el 24 de marzo, los juzgados han completado el 76 por ciento de la tramitación del primer retiro y el 45 por ciento del segundo, estableciendo un total de 276.065 órdenes de pago. Esto ha representado un monto global de 217.083.837.897 pesos pagados por las AFP y 2.448.747.646 pesos deducidos por la Tesorería General de la República por conceptos de bonos gubernamentales.

La ministra Chevesich dijo que "es muy importante dar esta información para que la ciudadanía esté en conocimiento cabal y oportuno de cómo va el proceso, que como lo he dicho ha generado una importante recarga laboral que ha debido ser superada reforzando las dotaciones y adoptando herramientas tecnológicas para poder asumirlas prontamente, porque tenemos la certeza que en la medida en que los tribunales con competencia en familia respondan adecuadamente se podrá satisfacer las deudas por concepto de pensión alimenticia cuyo no pago ha impactado negativamente en las familias".

Al explicar el procedimiento que siguen las solicitudes de retención, la jueza explicó que "el pago tiene que hacerlo una institución que no depende del Poder Judicial, como las AFPs, y en realidad aún subsisten varios problemas con aquellas, con unas más que otras, no obstante que me he estado reuniendo con el superintendente de pensiones para que se despachen las instrucciones respectivas para que se cumplan a cabalidad las resoluciones judiciales".

"Todavía hemos tenido problemas. Voy a tener una nueva reunión con el superintendente de pensiones y los gerentes de las AFPs, porque hay algunos planteamientos que son insostenibles, que se traducen casi en una suerte de desacato de resoluciones judiciales que va impactando negativamente en el cumplimiento de la obligación que tiene el Poder Judicial y más aun en aquellos que tiene que recibir estos dineros para dar por saldadas las deudas", agregó.

Al respecto, Chevesich citó como ejemplos que hay AFPs que le piden a las demandantes que llevan le resolución en papel sin considerar que hay un acuerdo de que todo se va a hacer vía interconexión; o que señalan que la causa no está terminada aunque exista la orden de pago.