Retiro del 10%: Gobierno anticipa "segunda etapa" para realizar trámite en forma presencial

A dos días de la implementación del retiro del 10 por ciento del ahorro previsional, el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, aseguró en El Diario de Cooperativa que habrá una segunda etapa destinada a personas que no tengan acceso a medios digitales para que puedan hacer el trámite en forma presencial.

"Es un desafío enorme que tienen las administradoras de lograr una buena implementación de esto y el Gobierno, por medio de la Superintendencia de Pensiones, de fiscalizar de que se haga de buena manera, de que las páginas estén reforzadas, con una capacidad que les permita recibir una cantidad de solicitudes simultáneas importante", remarcó.

Pizarro indicó que se ha priorizado "que se haga en una primera etapa al menos en forma virtual y no presencial", porque el país sigue "en pandemia, tenemos muchas comunas en cuarentena" y se busca evitar contagios y aglomeraciones.

"Para que eso funcione bien, las páginas tienen que estar arriba, tienen que ser amigables, tienen que ser ágiles, tienen que estar el call center reforzado y todo eso es lo que la Superintendencia va a fiscalizar" desde el jueves, remarcó.

El "compromiso", dijo la autoridad, es tener call center y páginas web reforzadas desde el jueves, "lo no quiere decir que no vaya a colapsar igual" ante la gran cantidad de solicitudes: "Tenemos 11 millones de afiliados, si los 11 millones de afiliados quisieran -teóricamente- hacer el trámite de forma simultánea, no hay ni call center ni página web que lo aguante".

Sin embargo, frente al caso de muchos trabajadores no tienen acceso a medios digitales, Pizarro indicó que "una segunda etapa también va a ir con la forma presencial y eso va a ser anunciado así por las administradoras en los próximos días, y van a anunciar los lugares donde esto se va a hacer".

"Vamos a tener un número importante de personas que lo va a hacer presencial y eso también se hará, y se va a anunciar en algunos días más los lugares donde estarán instaladas las atenciones presenciales", explicó.

"Idealmente van a ser en lugares que sean amplios. Una vez que sepamos los lugares, habrá que ver las coordinaciones en materia de seguridad, seguridad de orden público como seguridad sanitaria, ver los permisos que se van a necesitar si la zona está en cuarentena", señaló.