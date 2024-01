CPC: Fijar la PGU en 250.000 pesos es populista; hay que ser realistas

En conversación con El Diario de Cooperativa, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, afirmó este lunes que es posible financiar una subida de la Pensión Garantizada Universal (PGU) con medidas que combatan la evasión y la elusión, pero rechazó apoyar la propuesta del diputado Diego Schalper (Renovación Nacional), que instó a aumentar el monto del beneficio a 250.000 pesos.

En cambio, el líder de la principal patronal chilena pidió anclar la PGU a la línea de la pobreza, fijada en 216.849 pesos.

Ayer, en la previa de la votación de reforma previsional que tendrá lugar en la Cámara de Diputadas y Diputados, Schalper planteó que "nosotros creemos que las pensiones son tan importantes que le ofrecemos un camino de salida (al Gobierno) que consiste en PGU no en seis años más a 250.000, sino que hoy día, y para eso estamos disponibles a tramitar de manera separada una agenda anti evasión y anti alusión".

Actualmente, el valor de la PGU es de 206.173 pesos mensuales y se reajustará a 214.296 a partir del próximo 1 de febrero.

Frente a ello, Mewes planteó en Cooperativa que "si se combate la evasión, por supuesto (que es financiable una subida de la PGU en los términos que propone Schalper). Los números que hemos visto, toda esta plata, sí alcanza para llegar a esa PGU".

Advirtió, no obstante, que "pensamos que esto hay que anclarlo a la línea de la pobreza, porque hablar de 250.000, mañana puede venir otra autoridad, otro candidato, y puede hablar de 300.000 o 400.000".

Según el timonel de la CPC, "aquí lo importante es que se quede anclado en función de un mecanismo para que realmente vaya subiendo en la manera que el indicador de pobreza va también sumando".

"Cuando lo anclamos a un guarismo me hace mucho más sentido que hablar de 250.000 pesos en particular, 300.000 o el número que sea, porque eso, para mi gusto, es medio populista. Tenemos que ser realistas. Después tendremos que ver cómo eso se va mejorando. Me complica que demos números y cifras que el día de mañana no sean sustentables", alertó.

En este contexto, el líder de la CPC insistió en las dudas con respecto a los resultados que arrojó el informe que elaboró el Servicio de Impuestos Internos (SII) y que reveló que la tasa de evasión para el tributo de primera categoría era del 51,4%.

"¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque hay una metodología que no nos deja tranquilos, pero lo que le pedimos al ministro (de Hacienda, Mario Marcel) es justamente juntarnos en una mesa para ver cuál es el número, porque, a partir del número en que estemos todos de acuerdo, se pueden hacer buenas políticas públicas", sostuvo.

"NO SE ENTIENDE LO QUE DICE LA MINISTRA ROJAS"

Luego que la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, dijera en un seminario que no es urgente para el país un "proyecto minero grande", el timonel de la CPC cuestionó sus declaraciones y sostuvo que le parecen incomprensibles.

"Es complicado, porque cuando el Presidente (Gabriel Boric) con el ministro Grau, la ministra de Obras Públicas, la ministra de Minería, estamos todos trabajando para destrabar proyectos, no se entiende lo que dice la ministra Rojas", apuntó Mewes.

En esa línea, el líder gremial aseguró que "me quedo con lo que dice y con el trabajo que está haciendo el Presidente. El Presidente estuvo en Coquimbo personalmente, se entrevistó con nosotros y con aquellos gerentes de los proyectos que tienen algún tipo de problema y, acto seguido, después tuvo otra reunión con los seremis de la región para ver cómo se destrababan esos problemas".

"Pienso que el Presidente va por una línea, que es la que a nosotros nos parece que es la línea adecuada para destrabar los proyectos que generan inversión, porque la inversión hace que el país crezca", enfatizó.