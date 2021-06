Armie Hammer ingresa a tratamiento de rehabilitación

En enero pasado el actor Armie Hammer fue acusado de prácticas caníbales y abuso sexual por parte de una actriz identificada como Effie. La incriminación le costó al actor su salida de un puñado de producciones, pese a que negó constantemente haber actuado de esa forma.

Este martes la revista Vanity Fair informó que el intérprete de "Call me by your name" lleva dos semanas en un tratamiento de rehabilitación en un centro de Florida.

De acuerdo a la publicación Hammer decidió ingresar tras una reunión con su ex esposa Elizabeth Chambers y sus dos hijos. "Esto es un claro signo de que intenta retomar el control de su vida y sabe que este es un primer paso. Está decidido a sanarse y a conseguir la custodia de sus hijos", dijo un amigo cercano al actor al medio.

"Todos ven la vida de Armie y piensan que ha tenido una vida privilegiada y eso debe significar que no tuvo problemas en su juventud, pero así no funcionan necesriamente las cosas", agregó el hombre que prefirió ocultar su identidad.

Luego de haber sido acusado en enero, la policía estadounidense inició una investigación en su contra por delitos de abuso sexual.