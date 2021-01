Acusan al actor Armie Hammer de canibalismo y abuso sexual

En las últimas horas se han viralizado en redes sociales una serie de graves acusaciones contra el actor Armie Hammer, quien es apuntado por supuestamente practicar el canibalismo y por haber cometido diversos delitos sexuales.

A través de la cuenta de Twitter @tevinauguste y la cuenta de Instagram @houseofeffie se difundieron varios pantallazos aparentemente enviados por el protagonista de "Call me by your name" a través de su perfil oficial de Instagram. Mensajes como "soy 100% caníbal" y "estoy pensando en sostener tu corazón con mi mano y controlarlo mientras esté latiendo" son parte de estas conversaciones.

Incluso Hammer admite que en una ocasión "le saqué el corazón a un animal y me lo comí mientras aún estaba tibio". Además, el actor le pidió a distintas mujeres beber su sangre y que "me alimentes con ella".

Multiple victims of Armie Hammer came out saying he used his fame to manipulate em to have sex, calling em "kitties" and drink their BLOOD, now WHAT IN HANNIBAL LECTER??? pic.twitter.com/LWxgZdXC4t

Tras la viralización de estos mensajes comenzaron a surgir otras conversaciones protagonizadas por Hammer donde hablaba de secuestrar personas en un parque. Incluso llegó a proponerle a una persona cortarle un dedo de su pie para "guardarlo conmigo y sentir que poseo una parte de ti".

Las acusaciones contra el actor de "La red social" también hicieron recordar una entrevista de 2013 donde aseguraba que una mujer había tratado de apuñalarlo con un cuchillo carnicero mientras tenían sexo.

Además aparecieron mensajes escritos por él mismo en sus redes sociales donde hablaba de su afición a la carne.

Just went to a steak house with my buddy Luca and ordered a bone in steak. Waiter asked if I would like him to cut it front the bone. Immediately took it from him and deboned it quickly. He asked me if I worked in a kitchen and I’ve never been more proud in my life. #sorrykids