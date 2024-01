Glynis Johns, recordada actriz de "Mary Poppins", muere a los 100 años

La actriz británica Glynis Johns, que dio vida a "Winifred Banks", la matriarca del filme "Mary Poppins" (1964), falleció este jueves en la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.).

La muerte de Johns, que había nacido en la ciudad sudafricana de Pretoria en octubre de 1923, fue confirmada por el agente de la actriz, Mitch Clem.

"Hoy es un día sombrío para Hollywood. No sólo lamentamos el fallecimiento de nuestra querida Glynis, sino que lamentamos el fin de la edad de dorada de Hollywood", expresó Clem en un comunicado enviado a Variety.

Johns ganó en 1973 un premio Tony a la mejor actriz por su interpretación en 'A Little Night Music', un musical de Broadway. Además, fue nominada a un Óscar a la Mejor Actriz Secundaria por "The Sundowners" (1961) y a un Globo de Oro a la Mejor Actriz por "The Chapman Report" (1963).

Pero quizás su papel más conocido fue el de la matriarca y defensora del sufragio de la mujer en "Mary Poppins", interpretación que le valió un premio Laurel a la Mejor Actriz Secundaria.

Johns era la actriz de más edad de Disney Legend Awards, el salón de la fama de Disney que reconoce a aquellas personas que más han contribuido a la compañía.

Johns también era desde 2020, cuando murió Olivia de Havilland, la nominada a un Óscar de interpretación de más edad.