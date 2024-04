"Duele el alma": Cañete llora la muerte de los tres carabineros

Impacto ha generado este sábado el crimen de tres carabineros que fueron emboscados en la madrugada en el sector de Antiquina, en Cañete, cuando respondía a diversos llamados que habían advertido de un robo.

Los nuevos mártires de la institución fueron atacados con armas de alto calibre e incendiaron la patrulla en la que se desplazaban. Todo ello en las primeras horas del Día del Carabinero.

Por la brutalidad, la fecha y la brutalidad de este crimen, cientos de personas se han manifestado en la misma Región del Biobío y en Santiago, algunos en la Alameda y otros han llegado hasta la Escuela de Carabineros para entregar su pésame.

Sin embargo, las afueras de la Cuarta Comisaría de Los Álamos, donde trabajaban los tres carabineros, ha sido el punto de protestas de quienes se sienten más vulnerables por el ataque que fue calificado como "terrorista" por el Presidente Gabriel Boric.

Durante esa manifestación, Elena Neira -vecina de la zona- contó a Cooperativa que "esto nos conmueve demasiado, vivimos en una zona de terrorismo horrible, que no podemos salir a la calle, con miedo, yo anoche acabo de sufrir un asalto en Concepción en una farmacia, en el cual andaba con mi hijo".

"Esto me tiene con un profundo pesar, me aqueja, me duele el alma, el corazón. Soy hija de carabinero, tengo primos, tíos, me conmueve el que no puedan llegar a sus casas, tienen familias, entonces todos hoy día los estaban esperando para celebrar un día bonito, de apoyo, donde se ganaron el cariño de la comunidad, y no pueden estar por malditas personas de formas tan cruel que le quitaron la vida, no se la merece ni nosotros ni nadie en Chile. Estamos cansados de vivir en inseguridad", relató la mujer, quien señaló ser oriunda de Los Álamos.

Sobre el despliegue de las autoridades en la zona, la vecina enfatizó que "los poderes del Estado los encuentro nefastos, malos, que no puede ser que tengan que existir muertes para que lleguen a una comuna rezagada que tiene años de abandono y que toda la tropa de inoperantes llegue a esta zona con un dolor ajeno, que no sean capaces de poner acción a las nuevas políticas que no llevan a nada".

En tanto, otra vecina identificada como Susana aseveró que "es impresionante, tengo tanta rabia porque no se hace nada, matan y matan como animales y somos seres humanos. Tengo sobrinos que son carabineros y uno está ahí llorando por ellos, por todo, pero ya basta con esto, porque ya es mucha la delincuencia, no hacen nada, entonces estoy apoyando a esta gente".

"Me duele cuando matan a un carabinero, entonces por eso estoy acá apoyando y diciendo 'hasta cuándo'. ¡¿Qué va a hacer el Presidente (Gabriel Boric), hasta cuándo?!", añadió.

"¿Por qué esa maldad?, estamos todos tristes y enrabiados porque hay familias detrás e hijos, hijos que van a quedar abandonados, y la viuda queda ahí con sus hijos. No solamente aquí, en todo el país está la embarrada", sostuvo Susana.

"SOMOS UN PUEBLO SIN LEY"

Otro vecino de la comuna identificado como Juan Poblete aseguró que la situación les afecta porque "somos un pueblo sin ley, aquí están llegando venezolanos, colombianos, está llegando gente de afuera, y el tema de la delincuencia aquí no se ha parado, porque el alcalde de Cañete dijo que hace seis meses ya no había nada (de delincuencia) lo cual no es así, porque es todos los días".

"Yo vivo en Lebu y por la costa viven echando abajo, es pan de cada día esa cuestión. Que maten a carabineros, tengo tres sobrinos que son carabineros, tengo tío que fue carabinero, primos carabineros y esto ya no da para más. Es de todos los días", complementó el dirigente pescador.

"Esta justicia ayuda a los delincuentes a hacer las cosas, porque la ley que tenemos en Chile es muy mala, y este Gobierno no se ha hecho cargo de eso, no se ha hecho responsable de todas estas cosas que están pasando", expresó.

MANIFESTACIÓN EN ESCUELA DE CARABINEROS

Un centenar de personas llegó hasta la Escuela de Carabineros en la capital, ubicada en Avenida Antonio Varas, en Providencia, para entregar sus condolencias a raíz del asesinato de los tres funcionarios.

"Afectado, lamentablemente ya van cuatro carabineros asesinados de forma cobarde y brutal, y bueno, de alguna forma de venir apoyarlos y estar acá presentes y dar mi condolencias, que mucha gente y muchos chilenos están con ellos y los apoyamos todos", dijo uno de los presentes a Cooperativa.

"Lamentablemente no cuentan con el mismo apoyo de la clase política, entonces están con las manos atadas muchas veces para poder actuar para defendernos a nosotros", indicó.

Otra mujer presente manifestó que "la motivación de venir en familia es porque hay que dar el ejemplo y demostrar desde el adulto el respeto a Carabineros y es lamentable no tener la capacidad de conversar los problemas y esta situación como familia nos caló hondo, a mí particularmente, y quisimos a venir a representar nuestro respeto hacia la institución".