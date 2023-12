Pedro Pascal recibe su primera nominación en los Globos de Oro

Este lunes, los Globos de Oro dio a conocer su lista de nominados para la ceremonia 2024, donde Pedro Pascal obtuvo su primera nominación.

El actor de 48 años postula al galardón de Mejor Actor en serie dramática por su papel de "Joel Miller" en la serie "The Last of Us".

En julio, el intérprete fue nominado al Emmy por este mismo trabajo, además de postular a otros dos premios por su participación en "Saturday Night Live" y al Mejor narrador por "Patagonia: Life on the edge of the world".

En esta misma categoría, el chileno se enfrenta a Kieran Culkin, Brian Cox y Jeremy Strong, los tres nominados por sus respectivos roles en "Succession", Gary Oldman de "Slow Horses" y Dominic West por "The Crown".

Asimismo, la serie de HBO basada en el videojuego del mismo nombre competirá en las categorías de Mejor Serie Dramática y Mejor Actriz en serie dramática donde Bella Ramsey, co-protagonista de Pascal, fue nominada.