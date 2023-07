El actor Pedro Pascal recibió tres nominaciones a los Premios Emmy 2023, entre ellas una como Mejor Actor protagónico por su trabajo en "The Last of Us".

El chileno fue nominado por primera vez en esta importante categoría por su papel de "Joel" en la elogiada serie de HBO. Allí competirá contra nombres como Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin de "Succession", y Bob Odenkirk "Better Call Saul".

¿Dónde ver The Last of Us?

En total "The Last of Us" consiguió 24 nominaciones en estos Premios Emmy 2023, destacando la de Pascal y la de Bella Ramsey en Mejor Actriz protagónica (drama).

La producción, basada en el aclamado videojuego de 2013, también consiguió meterse entre las nominadas a Mejor Serie Drama, una de las categorías más relevantes de estos galardones.

"The Last of Us" fue estrenada originalmente en enero de 2023 y su primera temporada está disponible en exclusiva en la plataforma HBO Max.

La ceremonia de entrega de los Premios Emmy 2023 se realizará el próximo 18 de septiembre.

¿Por qué fue nominado Pedro Pascal?

Además Pascal fue nominado en la categoría de Mejor Actor invitado en una serie de comedia por su aparición en el programa "Saturday Night Live" en febrero de 2023.

La tercera nominación para el nacional fue como Mejor Narrador por su rol en la serie documental "Patagonia: Life on the edge of the world" de CNN.

En total el actor Pedro Pascal recibió tres nominaciones a los Premios Emmy 2023: