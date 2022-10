Actores, Bilardo y nostalgia: las curiosidades del lineup de Lollapalooza Chile 2023

Tras la revelación del lineup de Lollapalooza Chile 2023 aparecieron algunos nombres que han llamado la atención fuera de la música y también otros que resaltan dentro de los estilos que suenan en el festival.

La edición 2023 del festival se realizará los días 17, 18 y 19 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos, mismo lugar que debutó meses atrás, y contará con un cartel encabezado por Blink-182, Billie Eilish y Drake.

Dominic Fike

Dentro del cartel destacan dos artistas que han estado en la pantalla chica: Dominic Fike, que apareció en la segunda temporada de "Euphoria" como "Elliot", llega con su propuesta musical que suma cerca de cinco años, un álbum de estudio y colaboraciones con Paul McCartney y Justin Bieber.

Dylan Minnette de "13 Reasons Why"

Otro actor que llega con su propuesta musical a Lollapalooza Chile 2023 es Dylan Minnette, quien consiguió reconocimiento por su papel de "Clay" en "13 Reasons Why" de Netflix, además de aparecer en series como "Lost", "Grey's Anatomy" y "Prison Break".

En el evento, Minnette se presentará con su banda Wallows que formó en 2017 y que ha lanzado dos álbumes de estudio. Además, abrirá algunos shows de Blink-182 el próximo año.

DT.Bilardo

El nombre de DT.Bilardo llama la atención en el lineup. Se trata del argentino Kevin Rivas, productor argentino dedicado a la música urbana y que ha sido la guía de L-Gante, la figura actual más destacada de la cumbia trasandina.

"Estaba leyendo un libro que se llama 'El arte de inventarse profesiones'. Ahí me dije: 'Yo soy director técnico, pasa que no uno de futbol'. Hago letra, marketing, beat y cómo salir al mundo (...) Como me asumí como director técnico pensé: "¿Quién fue el mejor?" Y el que más dominó la escena fue Carlos Bilardo. Soy el DT.Bilardo de la producción", dijo en una entrevista para explicar su alter ego musical.

Gipsy Kings by André Reyes

Con más de 40 años desde su formación, Gipsy Kings se mantiene vigente y una muestra será su participación en Lollapalooza Chile 2023. Su llegada será con la facción que lidera André Reyes, uno de los fundadores del grupo setentero.