Lollapalooza Chile 2023: este es el lineup

El cartel de artistas de Lollapalooza Chile 2023 fue revelado este martes, cuyo lineup incluye el debut de algunos nombres esperados y el retorno de otros.

La edición 2023 del festival se realizará los días 17, 18 y 19 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos, mismo lugar que debutó meses atrás.

Conoce el cartel de Lollapalooza Chile 2023

El lineup de Lollapalooza Chile 2023 está encabezado por Blink-182, agrupación que se presentará por primera vez en el país y lo hará con su formación clásica tras el regreso de Tom DeLonge.

Además, Drake también debutará en el país como parte del evento, lo mismo que el rapero estadounidense Lil Nas X. Otra que debutará será Billie Eilish, que se encuentra recorriendo el mundo con Happier Than Ever: The World Tour.

También habrá regresos, como el de la española Rosalía, la banda australiana Tame Impala, el grupo Jane's Addiction, el rock alternativo de The 1975 y el DJ Armin van Buuren.

Otros nombres del cartel son Jamie XX, Kali Uchis, Tove Lo, Claptone, Fred Again.., Alison Wonderland, Gorgon City, Purple Disco Machine, Conan Gray, Wallows, Dominic Fike, Melanie Martinez, Aurora, Mora, Tokischa, Polo & Pan, Cigarettes After Sex y Rise Against.