Disputa entre Residente y J Balvin sigue al rojo: "No tienes talento"

En los últimos días se escribió un nuevo capítulo de la disputa más relevante del género urbano en la actualidad: el colombiano J Balvin vs el ex Calle 13 Residente.

Luego de una polémica iniciada con Balvin criticando a los Latin Grammy y con el puertorriqueño llamándole le atención y calificando su música como un carrito de hot dogs, ambas estrellas del reggeaton volvieron a enfrentarse en redes sociales.

Tras los dichos de Residente, la voz de "Mi gente" publicó en sus perfiles una serie de artículos de merchandising alusivos a los hot dogs. Esto provocó la ira del ex Calle 13 quien decidió contestar con un nuevo video.

"Jose , vi que subiste un merch, así como si fueras el más capo. Entonces, me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres", comenzó diciendo Residente, e hizo un llamado a "tu viejo para que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio. No todo en la vida es dinero".

"engo que admitir de corazón que tienes un talento. Tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento", agregó.

Un mensaje robado

Más allá de la reciente polémica, el puertorriqueño se dio el lujo de revelar antecedentes privados de la relación entre ambos. Uno de los más impactantes estuvo relacionado a la crisis social que vivió Colombia a fines de 2019, donde J Balvin fue criticado por no referirse claramente al tema.

"Hasta yo te tuve que escribir el único mensaje que dedicaste a tu país durante las manifestaciones. Para que entiendan: el único mensaje que le escribiste a tu país te lo tuvo que escribir un puertorriqueño porque ni eso te sale, cabrón", remató.