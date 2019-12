J Balvin cambia el discurso y le dedica palabras al Presidente de Colombia

La noche del sábado 30, el colombiano J Balvin actuó en su natal Medellín y aprovechó de dar un discurso diferente al que se conoció días atrás y que tuvo diversas críticas de las redes sociales por su posición frente a lo que ocurre en Colombia.

El cantante, que se presentó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, le habló directamente al Gobierno de Iván Duque y afirmó estar del lado de los manifestantes, palabras más directas que las emitidas días atrás en la que fue criticado por decir que "no era de izquierda ni de derecha" y que solo era "alguien que iba hacia delante".

J Balvin se tomó unos minutos para decir que escuchó a la gente en los barrios y que "no me faltan los recursos pero no puedo olvidarme que en algún momento me faltaron, así que entiendo la situación por la que están pasando los jóvenes del país".

"Esta vez, hablo en nombre de la juventud y le pido al Gobierno que por favor los escuche. Que si están marchando es porque algo no anda bien. El pueblo me lo pide. Pido paz, pido amor, necesitamos que nos escuchen", dijo.

"Nunca pensé que después de ser artista me iba a convertir en la voz del pueblo y es verdad. A veces tenemos tanto poder que nos escuchan más que a cualquier presidente", afirmó.

"Necesitan apoyo en la educación, necesitan apoyo con la salud. Estamos cansados de la violencia. Este es un país de cultura, de paz, de amor, de tolerancia", dijo ante los aplausos de los espectadores.

"Hoy como José Álvaro Osorio Balvín hablo por mi pueblo, utilizo el nombre de J Balvin, para que el Presidente y el Gobierno escuchen a la juventud que está saliendo, porque si está saliendo es porque algo necesita", expresó el cantante antes de pedir un minuto de silencio.

Las manifestaciones en Colombia partieron el 21 de noviembre con un paro nacional y se extienden por 11 días. Comenzó como un reclamo sindical y se convirtieron en un movimiento popular en las calles de Bogotá y otras ciudades colombianas para sumarse a la presión al Gobierno del presidente Duque.