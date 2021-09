Residente barre con J Balvin: "Tu música es como un carrito de hot dogs"

El reggeatonero J Balvin fue el blanco de duras críticas luego de un comentario que realizó contra los Latin Grammy y las nominaciones que le brindaron este año.

Todo comenzó con el colombiano asegurando que "no nos valoran, pero nos necesitan. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto". Sin embargo consiguió estar nominado en Canción del año, Mejor canción urbana y Mejor interpretación de Reggaetón.

Sus palabras no cayeron bien dentro de la comunidad artística latina, con el rapero Residente como uno de sus críticos más duros. "Para entender, porque estoy perdido José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿De qué género estamos hablando?", le cuestionó el ex Calle 13.

El autor de "El baile de los pobres" agregó que en la próxima edición de los premios convocaron a diversos artistas para un tributo a Rubén Blades, por lo que las críticas de Balvin a los Latin Grammy significan que "tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades".

"Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente"."Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa' los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot", remató.

El puertorriqueño endureció sus palabras y agregó que "te explico, pa' que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin".

Don Omar también le envió una "tiraera"

Aprovechando las palabras de Residente el reggeatonero Don Omar, que está promocionando un nuevo tema precisamente junto al ex Calle 13, también tuvo palabras para J Balvin.

En un comentario el hombre de "Danza Kuduro" se preguntó: "¿Entonces el menos que le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia".

Yotuel del grupo Orishas también apuntó contra la voz de "Amarillo" y le recordó que "el género no empezó cuando usted llegó, ya existía y ya estábamos fajados".

Don Omar es The King . pic.twitter.com/jZs82gUBZP — ❤️‍🔥𝓒𝓪𝓻𝓸𝓵𝓲𝓷𝓪❤️‍🔥 (@rubiapsicologa) September 30, 2021