Camila Gutiérrez, escritora de "Joven y alocada", contó las principales razones por las que abrió una cuenta en la plataforma Onlyfans, donde comparte fotos y videos "muy sensuales", incluyendo desnudos. En una entrevista con LUN, detalló que le ha servido para ganar dinero y romper la monotonía en pandemia. "Me erotiza el deseo de gente que no conozco. Me gusta ese intercambio", reveló. Gutiérrez comenzó en mayo y asegura que la plataforma "te hace sentir en un espacio seguro que ojalá todas las mujeres pudiéramos tener (…) Es como un intercambio de deseo. Lo interesante es que una tiene el control de todo, y no hay por qué ceder a ninguna presión". Según explicó, está escribiendo sobre sus experiencias, aunque desconoce si podrá ser algo "publicable".

