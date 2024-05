La emocionante sorpresa de hija de Daniel Fuenzalida en su cumpleaños

El conductor Daniel Fuenzalida no imaginó que en su nuevo programa "Ahora caigo" su hija la sorprendería con su presencia y un especial detalle el día del cumpleaños de su papá.

Cuando comenzó el programa, el "exHuevo" fue recibido cariñosamente por el público, quien le cantó y lo recibió con globos, gesto que agradeció con un discurso.

"¡Qué bonito! De verdad que me sorprende, me llena de alegría. De verdad muchas gracias a todo el público, a los rivales, al equipo, a todas las personas que hacen ¡Ahora Caigo!", dijo Fuenzalida.

"No me hubiera imaginado nunca celebrar un cumpleaños en TVN. Así que de verdad estoy muy orgulloso, estoy muy contento", añadió el exconductor de "Me Late".

"Un momento muy lindo e importante"

Posteriormente, su hija Ignacia (22) ingresó al estudio con una torta para su papá, tierno momento que quedó inmortalizado de principio a fin frente a las cámaras, y que quedó sellado por un cariñoso abrazo.

"Esto si que es tremendo, que la Ignacia, mi hija me venga a acompañar en este cumpleaños que es bien especial para nosotros. Me llena de emoción y alegría que ella viniera porque no le gusta mucho la televisión, entonces, que haya aceptado este desafío, me encanta, que esté acá conmigo", dijo Daniel visiblemente emocionado.

"No llores que me vas a hacer llorar", pronunció la joven en la ocasión, donde el animador señaló que si bien es un "momento muy lindo e importante", también es un "cumpleaños muy duro y complicado por la ausencia de mis padres".

"Pero qué lindo que ella represente a ellos y que lindo me esté saludando acá", agregó Fuenzalida en su especial día.