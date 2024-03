Jaime Vadell por críticas de actores al gobierno: "No hay que llorar"

El emblemático actor Jaime Vadell generó debate al hacer un llamado de atención a sus colegas que han criticado las políticas culturales del actual gobierno.

En conversación con Radio Futuro, el protagonista de la nominada al Oscar "El Conde" señaló que "a los colegas les ha dado por llorar y no hay que llorar".

"Si no hay colegios, ¿qué se va a estar pidiendo plata para hacer obras de teatro? Yo creo que eso es un despropósito. Es una desgracia, pero es un despropósito", agregó Vadell.

En los últimos meses diversos actores y actrices han criticado las políticas culturales que ha llevado a cabo el gobierno del Presidente Gabriel Boric, asegurando que ha habido una supuesta inacción por parte de la autoridad.

La crítica de Jaime Vadell

En ese sentido complementó que "yo hallo que son muy llorones (los actores). Siempre están pidiendo que los mantenga el Estado, no tiene por qué ser eso. ¿Por qué el Estado va a mantener a los actores si el Estado no es capaz ni de mantener a los profesores? Esos huevones sí que son importantes".

Finalmente el intérprete señaló que sobre la subvención artística por parte del Estado no iba a opinar ya que "los colegas me van a matar si opino en contra de las subvenciones". "Me van a acusar de que soy partidario de Milei y no soy partidario de Milei", aclaró.