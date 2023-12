Actriz Amparo Noguera deslizó potente crítica al Presidente Gabriel Boric

Amparo Noguera tuvo una dura crítica a la gestión en cultura del Presidente Gabriel Boric durante su mandato.

En conversación con Radio Futuro, la actriz dijo que "sé que se están tomando otros aspectos de la cultura, territorio, regiones, y me parece estupendo. Lo que nuevamente ocurre es que siento que la balanza no se equiparó".

Y luego agregó: "No se cumplió nada. Digamos, la cultura no. Este era el gobierno donde la cultura debería haber, digamos, florecido. Si no florecía con Boric, no sé con quién iba a florecer. Y no floreció"

"A mí me carga decirlo porque a mí me gusta mucho Boric, me encanta, pero no. Realmente la cosa para los actores es súper dura", expresó.