Carla Jara y Francisco Kaminski se separan: "No fue en buenos términos"

Tras siete años de matrimonio y casi 11 de relación, Carla Jara y Francisco Kaminski confirmaron su separación.

La exintegrante de "Mekano" y el animador de La Red entregaron versiones opuestas sobre el quiebre matrimonial, pues ella acusó una infidelidad de Kaminski.

Carla Jara y el fin de su matrimonio: "Hay una tercera persona involucrada"

Entrevistado por LUN, el conductor de televisión señaló que "es efectivo, estamos separados. Lo único que te puedo comentar es que fue en muy buenos términos, gracias a Dios. Y tenemos un hijo maravilloso que no queremos descuidar".

Sin embargo, Carla Jara dijo lo contrario al mismo medio: "Nos separamos hace dos semanas. Y quiero dejar súper en claro que esto no es como él está diciendo, no fue en buenos términos. Aquí sí hay una tercera persona involucrada, una de sus compañeras de trabajo, por eso me molesta la mentira".

La situación tomó por sorpresa a la actriz, quien declaró sentirse "pésimo, no hay día que no lo haya pasado mal, sigo en shock. He seguido trabajando en mis redes sociales y subiendo videos porque es mi fuente de trabajo. Me han contenido mis amigas más cercanas, mi mamá y mi hermana".

"Esto ha sido un proceso terrible y súper triste. Esto pasó de la noche a la mañana. Con él nunca tuvimos un problema, ningún conflicto, no nos habíamos separado antes... era una relación estable y maravillosa, pensé que mi matrimonio iba a durar para toda la vida", agregó.

Jara cerró diciendo que "lo amaba y siempre lo respeté, me preocupé que estuviera bien. El 25 de marzo cumplíamos 11 años juntos... pero a todos les he dicho que voy a salir adelante con mi hijo y así va a ser".