Carla Jara arremetió contra Camila Andrade: "Defiende lo indefendible"

Con un furioso y revelador mensaje respondió Carla Jara a la declaración de Camila Andrade, quien es apuntada como la tercera persona involucrada en su quiebre matrimonial con Francisco Kaminski.

Este jueves Andrade había señalado en sus redes sociales que "no he sido infiel, ni tampoco soy parte de la supuesta infidelidad que se me acusa" y que estaba viviendo momentos difíciles debido a los comentarios en su contra.

La respuesta de Carla Jara

Horas después la exesposa de Kaminski, Carla Jara, arremetió con su versión de la historia y desmintió inmediatamente a Camila Andrade por sus "declaraciones pobres que defienden lo indefendible".

"En Brasil me enteré por tus mensajes enviados a las 2:00 AM a Francisco, diciéndole 'te quiero mucho' y 'hablamos después,' que tú y él tenían una relación", detalló Jara, que descubrió las conversaciones de su marido el 12 de febrero pasado.

Además reveló un mensaje que le envió a Andrade dos días después de descubrir la situación. En él cuestiona los "valores" de la ex Miss Chile por "coquetearle a un hombre casado, en un lugar de trabajo". "Si fueras un poquito sorora no te harías la linda con un hombre casado, ¿por qué no pensaste antes de hacer grupitos y juntarse a almorzar en que eso podría destruir una familia", remató.