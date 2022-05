Revelan nuevo testimonio de Josefina Montané durante juicio en contra de Nicolás López: "Jadeaba, se veía como excitado"

Dos semanas de haber sido declarado culpable de dos delitos de abuso sexual en contra de dos mujeres, fue desvelado un extracto del testimonio de la actriz Josefina "Pin" Montané durante la instancia judicial, donde reveló extrañas reacciones del director Nicolás López.

La intérprete de "Amar profundo", quien testificó en calidad de testigo de las víctimas de López, rememoró una situación que le produjo extrañeza e incomodidad al presenciarla, según dio a conocer una investigación de Chilevisión Noticias.

"Me llaman a participar de este piloto y recuerdo que estaba grabando Javiera Díaz de Valdés con Eli Roth, y empiezan a darse besos. Recuerdo que me llamó mucho la atención que Nicolás jadeaba, se veía como excitado, con respiración agitada", aseguró.

"Yo miraba a mi entorno y decía 'por qué nadie hace nada, esto no es normal", dijo sobre la situación en la que conoció al director de "No estoy loca". "Me acuerdo de haberle preguntado a alguien '¿Está excitado, frente a todos?'. Y me dicen que sí, que es normal en él", se cuestionó en esa oportunidad.

Sobre la resolución del Tribunal de Juicio Oral de Viña del Mar, el director de "Qué pena tu vida" fue declarado por dos delitos de abuso sexual ocurridos entre noviembre y diciembre de 2015.

Mientras Nicolás López está a la espera de la determinación de la sentencia, el Ministerio Público solicita una pena cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por tales crímenes.