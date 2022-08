Carlos Pinto insiste por miniserie de "Mea Culpa" del caso Ámbar: "Voy a tratar de mover las aguas para que se emita"

Luego de que en junio se anunciara que "Mea Culpa" emitiría una recreación del caso de Ámbar Cornejo y que se prohibiera por la justicia, Carlos Pinto se refirió a lo ocurrido.

El creador del programa afirmó a "Una Nueva Mañana" de Cooperativa que "hay mucho paño que cortar. No he conversado con el canal propiamente tal esto, porque sucedió de forma abrupta. Cuando lo haga tendré una respuesta".

"Frente a estas cosas trato de ponerle rostro a las victimizaciones por una razón muy elemental: yo soy hacedor y donde esté, soy muy respetuoso de las decisiones. Hablaré frontalmente cuando sea la ocasión de pedir un grado de conversación", agregó.

Las críticas a la miniserie llegaron apenas se anunció y días después el padre de Ámbar Cornejo presentó un recurso para evitar su exhibición, que fue acogida por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Frente a eso, TVN anunció que no emitiría la producción "de acuerdo con la aplicación de sus orientaciones programáticas".

Consultado acerca de que la familia de Ámbar no sabía de la recreación del programa de TVN, Pinto afirmó que "tengo entendido que esta cosa estaba avisada formalmente a quienes corresponden. Imagina que tuviera que avisarle a los parientes o quienes se sientan involucrados, es un poco complicado".

"Lo que se hace en estos casos, es hacer cosas públicas y si se avisa (a los involucrados) es por ética", expresó el periodista.

"El canal toma una decisión de postergar o poner un poco de paños fríos. Si me preguntas mi parecer, cuando uno es hacedor uno puede pensar 'estábamos listos, habrá otro momento'. No he conversado formalmente con el canal, es un tema pendiente", dijo Pinto.

Finalmente, el rostro de TVN afirmó que quiere igual se emita la producción: "Tengo la esperanza, voy a tratar de mover las aguas para que esto pueda tener un grado de salida".