Don Francisco reveló que le ofrecieron animar el Festival de Viña del Mar

El animador Don Francisco comentó la decisión de trasladar el cierre de la Teletón 2023 desde el Estadio Nacional a la Quinta Vergara y realizó una reveladora confesión: le ofrecieron animar el Festival de Viña del Mar.

En conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa, Mario Kreutzberger explicó que se inclinaron por el recinto viñamarino ya que este "tiene las instalaciones pertinentes para el montaje y tiene el respaldo internacional".

"En los últimos años hemos estado muy interesados en salir de Santiago y llegar a regiones y con esto lo podemos cumplir, porque la Quinta Vergara tiene una serie de elementos a favor. Además tuvimos una excelente recepción de la alcadesa Macarena Ripamonti", explicó Don Francisco.

La campaña solidaria optó por el cambio de recinto ante la imposibilidad de usar el Estadio Nacional -como es tradición- debido a la realización los Juegos Panamericanos y los Juegos Panaparamericanos de Santiago. La Teletón 2023 se hará el 10 y 11 de noviembre.

Don Francisco, animador de Viña

Esta modificación en el programa televisivo de la Teletón regalará una imagen inédita en la historia de la televisión: Don Francisco animando un programa desde la Quinta Vergara, mismo escenario que recibe año a año al Festival de Viña del Mar.

Al respecto, el comunicador reveló que se le ofreció animar el Festival, pero declinó. "No soy el prototipo de un animador para la Quinta Vergara, hay condiciones que yo no tengo. Hay que tener buena pinta y una serie de características y a mí me parece que no las tenía", contó.

"Alguna vez me dijeron y yo ya estaba trabajando en Estados Unidos y yo pensaba que había personas mejor calificadas", dijo el animador quien explicó que en esa época "la fecha la ocupábamos para hacer la 'Cámara viajera', no estábamos nunca en Chile para el Festival de Viña".