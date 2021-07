Querido participante de "Yo Soy" abandona el programa por problemas de salud

Un sorpresivo momento se vivió en el último episodio de "Yo Soy All Stars", el programa de imitaciones de Chilevisión que actualmente realiza una temporada con los mejores participantes de los últimos años.

Allí, uno de ellos comunicó en pleno escenario su decisión de no continuar debido a sus problemas de salud: se trata de Nicolás Cid, el imitador de Steve Perry de Journey y último ganador del programa, quien afirmó que padecía de cáncer de tiroides.

"Quiero agradecer a toda la gente que gracias a ellos yo fui el ganador de la tercera temporada. La verdad que por fuerza mayor, por temas de salud, me veo en la obligación de tener que suspender mi participación en en el programa... por una cirugía que me tengo que hacer más o menos luego", dijo el cantante ante la mirada atónita del jurado.

Ante su confesión, la conductora Millary Viera le preguntó si se podían conocer detalles de su enfermedad y él dijo que "la gente merece saberlo".

"Hace tres, cuatro meses me diagnosticaron cáncer a la tiroide, entonces me veo en la necesidad de realizar una cirugía luego. Ya me estaba afectando un poco la performance también, entonces quiero enfocar la energía para trabajar en ello", concluyó Cid.

Por su parte, el jurado compuesto por Myriam Hernández, Cristián Riquelme y Antonio Vodanovic lamentó la salida de Nicolás Cid del programa.

Anteriormente había renunciado a "Yo Soy All Stars" Sebastián Landa, imitador de José Feliciano.

Más tarde Cid compartió su experiencia completa con largas publicaciones en Instagram, donde detalla cuándo conoció su diagnóstico, qué sintió al ganar la tercera temporada de "Yo Soy" y todo el proceso de decidir retirarse del espacio por su enfermedad.