Participante de "Yo Soy All Stars" renunció en pantalla

En la emisión del jueves 8, "Yo Soy All Stars" vio la renuncia en pantalla de José Feliciano debido a nuevos proyectos que le impiden seguir en el programa.

Sabastián Landa, quien imita al músico puertorriqueño, dio el anuncio tras la participación del grupo de "Clásicos de los 80". "Querido jurado, queridos compañeros, quiero tomarme el tiempo para decirles unas palabras en realidad, muy especiales para mí", comenzó.

"Yo, sinceramente hoy día, voy a dejar el programa, porque gracias a este programa se abrió una puerta muy grande, increíblemente grande para mi carrera", explicó Landa.

"Por eso estoy 'archimegasuper' agradecido con Yo Soy Chile. Y si no fuera por ustedes yo no estaría yendo dónde estoy yendo ahora. De verdad que me da mucha pena dejarlos", expresó.

Myriam Hernández dijo por parte del jurado que quedaron "sorprendidos, Sebastián, quedamos en shock. Te hemos elogiado tanto. Y quedamos realmente en shock, pero a la vez te deseamos lo mejor".

