"The Last of Us" pasó a ser el estreno más visto en HBO Max

El primer episodio de la serie "The Last of Us" logró hacer historia en la plataforma de streaming HBO Max tras su estreno el pasado domingo.

El episodio 1 de la serie protagonizada por Pedro Pascal se convirtió en el lanzamiento más visto de HBO Max en Latinoamérica en sus primeras 24 horas.

Con este hito, la producción basada en el videojuego "The Last of Us" superó el récord que tenía el debut de "House of the Dragon" y que previamente lo había obtenido el primer capítulo de la temporada 2 de "Euphoria".

"The Last of Us" también estuvo como tendencia #1 alrededor del mundo en Twitter durante la noche domingo, con Brasil como el mercado con más conversación de la serie en redes sociales en general a nivel global sumando más del 50% de esta y dominando 15 de los treinta hashtags más importantes del país.