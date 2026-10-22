Soulfia y El Mulu a Viña 2027: Representarán a Chile en competencias internacional y folclórica

El Festival de Viña del Mar anunció a los participantes de las competencias internacional y folclórica de su edición 2027.

Representando a Chile en el apartado internacional estará Soulfia, una cantante nacional con destacada trayectoria que llegará con su nuevo sencillo "Qué sería".

Allí competirá con artistas de Albania, Argentina, Cuba, España y Perú.

En el segmento folclórico el representante chileno será el cantante El Mulu con su tema "Compañera". En esa competencia enfrentará a Colombia, Ecuador, España, México y Perú.

La Competencia internacional 2027 cerró con un total de 1.070 canciones postuladas, un 46% superior a lo registrado en la edición de este año.

El Festival de Viña del Mar 2027 se realizará entre el lunes 22 de febrero y el sábado 27 de febrero.