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Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Soulfia y El Mulu a Viña 2027: Representarán a Chile en competencias internacional y folclórica

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El Festival anunció a los representantes de las competencias.

Soulfia y El Mulu a Viña 2027: Representarán a Chile en competencias internacional y folclórica
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El Festival de Viña del Mar anunció a los participantes de las competencias internacional y folclórica de su edición 2027.

Representando a Chile en el apartado internacional estará Soulfia, una cantante nacional con destacada trayectoria que llegará con su nuevo sencillo "Qué sería".

Allí competirá con artistas de Albania, Argentina, Cuba, España y Perú.

En el segmento folclórico el representante chileno será el cantante El Mulu con su tema "Compañera". En esa competencia enfrentará a Colombia, Ecuador, España, México y Perú.

La Competencia internacional 2027 cerró con un total de 1.070 canciones postuladas, un 46% superior a lo registrado en la edición de este año.

El Festival de Viña del Mar 2027 se realizará entre el lunes 22 de febrero y el sábado 27 de febrero.

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