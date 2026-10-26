Juanes celebró su paso por el Festival Bamba y reveló desconocido origen del evento

El cantante Juanes celebró su reciente paso por Chile en el marco del Festival Bamba con una serie de imágenes y un desconocido dato sobre el origen del evento.

En su cuenta de Instagram el colombiano posteó varias fotos de su presentación en el Parque O'Higgins, mismo lugar que conquistó en 2019 con su recordada actuación en Lollapalooza Chile.

De hecho ese momento fue la génesis para Bamba, según reveló el propio músico. "En un camerino hace 7 años en Chile soñamos con que Festival Bamba fuera un espacio para celebrar nuestra musica y cultura latina. Era solo una idea, una chispa", relató en sus redes.

Tras varias conversaciones con la productora Lotus el evento se pudo concretar durante este fin de semana. "Estamos aquí con las lágrimas en los ojos de alegría de ver cómo nuestra música latina se eleva a un nivel muy alto y esperemos que vuele por el tiempo y sea un legado para nuestra cultura por muchas generaciones", agregó Juanes.