"Ningún afternoon": Rosalía recibió premio recordando frase de la Doctora Polo

La cantante Rosalía se volvió viral al recordar una célebre frase de la doctora Ana María Polo durante la premiación de los Billboard de la Música Latina 2026.

En la ceremonia la española fue galardonada con los premios al Billboard Salón de la Fama, Artista Latin Pop del Año y Álbum Top Latin Pop del Año por si disco "Lux".

Al recibir una de las estatuillas, Rosalía señaló que "yo vengo de Barcelona con mucho orgullo y hago música en español, por eso es muy especial para mí estar hoy aquí en esta celebración de la música latina".

"Que viva la música latina, la gente de Latinoamérica y que viva la música en español! ¡Ni ningún good afternoon ni ningún hello!", cerró, recordando el icónico momento del programa "Caso Cerrado".

En 2021 una joven de origen colombiano llamada Luna asistió al programa de la Doctora Polo e insistió en hablar en inglés, motivando la ira de la jueza, quien la instó a hablar en español.