¿El concierto del año?: BTS encendió el Estadio Nacional en su esperado regreso a Chile

Tras meses de espera, BTS finalmente concretó su regreso a Chile con el primero de tres conciertos en el Estadio Nacional. A nueve años de la última visita del septeto, los ídolos del K-pop subieron al escenario alrededor de las 20:15 horas, abriendo el espectáculo con "Hooligan".

Con temas como "Aliens" y "Run BTS", el grupo dio paso a una pausa para dirigirse en un español bastante claro a su fanaticada, invitándola a convertir la noche en un momento "especial".

El espectáculo continuó con canciones como "They Don't Know 'Bout Us,Like Animals" y "Fake Love", para luego dar paso a otros temas de distintas etapas de la discografía del septeto, entre ellos "MIC Drop", además de "Not Today" y "Dynamite".

La fecha también tuvo un momento especial para Jimin, quien cumplió años el 13 de octubre. Antes de la segunda canción sorpresa, ARMY se tomó un espacio para cantarle "Cumpleaños feliz", gesto que el integrante agradeció visiblemente emocionado y que posteriormente quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

En tanto, uno de los minutos más esperados de la noche llegó con el segmento de canciones sorpresa, que en esta ocasión incluyó "Run" y "Save Me", dos temas de etapas anteriores de la boyband que fueron parte de la selección especial para su presentación en la capital chilena.

La conexión de BTS con ARMY chileno

La puesta en escena mantuvo la propuesta que BTS ha desplegado durante toda la gira actual, con un despliegue de bailarines, juegos de luces y visuales que acompañaron las distintas etapas del espectáculo.

Los cambios de vestuario, con tres atuendos a lo largo de la presentación, también estuvieron marcados por los recursos escénicos utilizados para retirar a los integrantes del escenario, mientras que algunos efectos de fuego se sumaron a la presentación.

La conexión con el público también se hizo sentir durante "Body to Body", cuando ARMY coreó a todo pulmón el fragmento de "Arirang", en uno de los momentos más intensos de la velada. La fuerza de las voces incluso quedó registrada en videos grabados a varias cuadras del recinto, mientras que la caminata de los integrantes alrededor del recinto durante "IDOL" sumó otra instancia de cercanía con sus seguidores.

Durante los discursos finales, RM y V destacaron por dirigirse al público en español, con este último sorprendiendo al incorporar modismos chilenos. "Descubrí que las ARMYs de Chile tienen una energía muy bacán", expresó el intérprete de "Singularity", quien también recordó haber comido empanadas durante su visita anterior y las describió como "la raja".

El cantante también provocó risas y gritos entre los asistentes al exclamar "Chile... ¡el mejor país de Chile!", antes de despedirse con muestras de cariño hacia el fandom.

El cierre llegó con "Into the Sun", una canción de tono nostálgico y emotivo que puso el broche de oro a una noche marcada por el reencuentro entre BTS y ARMY.

Casi una década después de que los gritos de sus seguidores alcanzaran los 127 decibeles durante su presentación en el Movistar Arena en 2017, el fandom volvió a recibir a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en su primer concierto en un estadio en Santiago, dejando la vara alta para las dos fechas restantes en el Estadio Nacional.