Cecilia Bolocco y el romance de Máximo Ménem con mujer mayor: "Es algo genético"

Cecilia Bolocco se puso en el papel de suegra y comentó el romance que tiene su hijo Máximo Ménem con Karen Blau, una mujer que con la que tiene una diferencia de 13 años.

En su reciente participación en "Vértigo" como una de las invitadas, la ex Miss Universo habló del tema con relajo y, recordando sus 34 años de diferencia con Carlos Saúl Ménem, dijo que "ella es mayor así que yo creo que esto es genético, lo que se hereda no se oculta".

"Solo siento una gran emoción de ver a mi niño feliz. Lo veo en paz, tranquilo, menos ansioso. Ella es diseñadora de moda e ingeniera comercial, además. Es muy amorosa, muy sencilla. Son muy parecidos los dos", agregó sobre la relación de su hijo.

Además Bolocco se definió como una suegra "nada celosa y muy cariñosa" y reveló sus deseos de convertirse en abuela. "Me encantaría, yo quiero un nieto. Pero eso lo van a decidir ellos", indicó.